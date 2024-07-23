Аида Балаева обсудила вопросы гендерного равенства с директором Женской организации ОИС
По информации пресс-службы Министерства культуры и информации РК, встреча была посвящена обсуждению вопросов гендерного равенства и обмену опытом в области семейной и гендерной политики.
Министр подчеркнула, что Казахстан, как многонациональное и многоконфессиональное государство, придерживается политики миролюбия, толерантности и недопущения дискриминации.
"Глава государства активно поддерживает и уделяет большое внимание усилиям по достижению гендерного равенства, что является одним из приоритетов государственной политики. Важным свидетельством этого является, что в международном рейтинге по индексу гендерного разрыва Казахстан в 2023 году занял 62 место из 146 стран", — сказала Аида Балаева.
Также отмечается, что министр рассказала о деятельности Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, а также о работе Центра исследования семейной и гендерной политики. Важную роль играют более 500 НПО, занимающихся вопросами гендерной политики, и национальная сеть школ женского лидерства, объединяющая почти 70 НПО. Во всех регионах страны действуют "Клубы женщин-политиков" и Центры развития женского предпринимательства.
"Доктор Афнан аль-Шуайби особо отметила успехи Казахстана в борьбе с семейно-бытовым насилием, подчеркнув, что среди стран Центральной Азии Казахстан занимает лидирующие позиции в данной сфере. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия Казахстана и Женской организации ОИС, включая международные площадки", – говорится в сообщении.
В завершение встречи участники выразили обоюдную заинтересованность в углублении сотрудничества и обмене мнениями по ключевым вопросам защиты прав женщин.