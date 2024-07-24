Казахстан ужесточает регулирование сбора и переработки лома металлов

В первые пять месяцев 2024 года производство металлургической продукции в Казахстане выросло на 54,2%. Этот рост обусловлен увеличением выпуска ферросплавов, необработанного алюминия, необработанного свинца и рафинированной меди, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в материале primeminister.kz про деятельность Министерства промышленности и строительства РК.

В первом полугодии 2024 года произошли значительные изменения в сфере черной металлургии Казахстана. В рамках стратегии перехода к разрешительному порядку для деятельности по сбору, заготовке и переработке лома черных металлов, были приняты и введены в действие ряд новых законодательных и нормативных актов. Правительство РК определило органы, ответственные за выдачу разрешений второй категории, и утвердило процедуры и критерии оценки рисков для предприятий, занимающихся этим видом деятельности. Особое внимание уделено вопросам экспортного контроля. Для укрепления внутреннего рынка и обеспечения сырьевых потребностей местных металлургических предприятий был введен запрет на вывоз лома черных и отходов цветных металлов.

В январе-мае 2024 года инвестиции в основной капитал химической промышленности достигли 68,4 млрд тенге.

Повышение объема инвестиций обусловлено запуском проектов по производству технического кремния в Павлодарской области, перекиси водорода в Туркестанской области, жидкого азота в Атырауской области и другими ключевыми инициативами.

За первые полгода в Казахстане было открыто девять новых малых предприятий. Основные инвестиционные объемы сосредоточены в Павлодарской области – 38,2%, Жамбылской области – 18,6%, Атырауской области – 18,4%, Туркестанской области – 10,3% и Мангистауской области – 7,4%.

Казахстан является крупным экспортером черных и цветных металлов. Доходы от экспорта способствуют улучшению торгового баланса страны и росту валютных резервов. За первые четыре месяца текущего года экспорт металлургической отрасли увеличился на 8,3% и достиг 4,7 млрд долларов.

Количество предприятий, работающих в металлургической промышленности Казахстана, значительно возросло, что привело к усилению конкуренции.

По данным Бюро национальной статистики, в настоящее время в стране действуют 442 металлургические компании, из которых 26 являются крупными. Общее число работников в этой отрасли составляет около 85,6 тыс. человек.

Материал по теме Продлен запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана

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