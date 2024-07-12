Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане продлят запрет на вывоз лома и чертных металлов ж/д транспортом еще на полгода

В Казахстане продлят запрет на вывоз лома и черных металлов ж/д транспортом еще на полгода, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 10:39 Фото: pixabay
Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстан железнодорожным видом транспорта отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением:

  • отходы и лом легированной стали, коррозионностойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля;
  • бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

При этом приказ министра промышленности и строительства от 8 ноября 2023 года "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных металлов" утрачивает силу.

Как пояснили в министерстве, в Казахстане лом и отходы черных и цветных металлов являются единственным и стратегическим видом сырья для 11 отечественных металлургических предприятий.

Проект приказа предусматривает введение временного запрета на вывоз с территории РК лома черных металлов железнодорожным видом транспорта с целью обеспечения внутреннего рынка.

"Полноценная загрузка отечественных металлургических предприятий вторичным сырьем даст возможность перерабатывать весь объем лома, собираемый внутри страны ломозаготовительными предприятиями", – сказали в Министерстве промышленности и транспорта. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 июля.

C 5 мая 2024 года в Казахстане действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.

С 4 ноября 2023 года в стране действовал полугодовой запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов всеми видами транспорта.

Читайте также

Конституционный суд признал норму Уголовного кодекса не конституционной
Конституционный суд признал норму Уголовного кодекса не соответствующей Конституции
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку
В Казахстане обновили правила предоставления арендного жилья для работающей молодежи
Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, участок, участки, территория, территории, земельная доля
Земельные участки изымут для строительства метро в Наурызбайском районе города Алматы
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: