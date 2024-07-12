В Казахстане продлят запрет на вывоз лома и чертных металлов ж/д транспортом еще на полгода

Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстан железнодорожным видом транспорта отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением:

отходы и лом легированной стали, коррозионностойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля;

бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

При этом приказ министра промышленности и строительства от 8 ноября 2023 года "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных металлов" утрачивает силу.

Как пояснили в министерстве, в Казахстане лом и отходы черных и цветных металлов являются единственным и стратегическим видом сырья для 11 отечественных металлургических предприятий.

Проект приказа предусматривает введение временного запрета на вывоз с территории РК лома черных металлов железнодорожным видом транспорта с целью обеспечения внутреннего рынка.

"Полноценная загрузка отечественных металлургических предприятий вторичным сырьем даст возможность перерабатывать весь объем лома, собираемый внутри страны ломозаготовительными предприятиями", – сказали в Министерстве промышленности и транспорта.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 июля.

C 5 мая 2024 года в Казахстане действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.

С 4 ноября 2023 года в стране действовал полугодовой запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов всеми видами транспорта.