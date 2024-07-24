Бывшего директора Петропавловского завода приговорили к 11 годам

Агентство по финансовому мониторингу закончило расследование в отношении бывшего директора Петропавловского завода тяжелого машиностроения, а также в отношении предпринимателя, поставлявшего двигатели и гироблоки в рамках государственного оборонного заказа, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году завод получил заказ от Министерства обороны РК на ремонт военной техники. Был заключен договор с индивидуальным предпринимателем на поставку запасных частей на общую сумму 283,3 млн тенге, передает пресс-служба АФМ.

"За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство гендиректором при исполнении договора через исполнительного директора от предпринимателя получена взятка в сумме 100 тыс. долларов США (45 млн тенге)", – говорится в сообщении.

Такая сумма рассматривается судом как получение взятки в особо крупном размере.

Суд приговорил бывшего гендиректора завода к 11 годам лишения свободы, исполнительного директора за посредничество во взяточничестве – к четырем годам.

Кроме того, в доход государства конфискована квартира, купленная на сумму взятки за 40 млн тенге. Оставшаяся часть в размере 5 млн тенге взыскана с осужденных в равных долях.

Ранее стало известно, что кассиры "Казпочты" присвоили себе более 84 млн тенге.