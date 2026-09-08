Мобильный телефон в рукаве пытались пронести на территорию колонии в Павлодарской области

В учреждении №47 ДУИС по Павлодарской области в ходе проведения личного досмотра у осужденного был обнаружен и изъят запрещенный предмет – телефон, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, мобильник был спрятан в рукаве спортивного костюма.

"По данному факту сотрудниками учреждения приняты соответствующие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Осужденный водворен в дисциплинарный изолятор", – отметили там.

Уточняется, что в настоящее время проводится дальнейшая работа, направленная на обеспечение надлежащего режима содержания, укрепление дисциплины и правопорядка, а также предупреждение и пресечение попыток проноса запрещенных предметов на территорию учреждения.

Сотрудники учреждения продолжают принимать комплекс мер по обеспечению безопасности и соблюдению установленных требований среди лиц, содержащихся в учреждении.

Ранее "запрещенка", которую пытались пронести на территорию колонии в ВКО, удивила даже сотрудников ДУИС.