#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
454.31
528.04
5.25
Происшествия

Мобильный телефон в рукаве пытались пронести на территорию колонии в Павлодарской области

Павлодарская область, исправительное учреждение , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 18:50 Фото: polisia.kz
В учреждении №47 ДУИС по Павлодарской области в ходе проведения личного досмотра у осужденного был обнаружен и изъят запрещенный предмет – телефон, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, мобильник был спрятан в рукаве спортивного костюма.

"По данному факту сотрудниками учреждения приняты соответствующие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Осужденный водворен в дисциплинарный изолятор", – отметили там.

Уточняется, что в настоящее время проводится дальнейшая работа, направленная на обеспечение надлежащего режима содержания, укрепление дисциплины и правопорядка, а также предупреждение и пресечение попыток проноса запрещенных предметов на территорию учреждения.

Сотрудники учреждения продолжают принимать комплекс мер по обеспечению безопасности и соблюдению установленных требований среди лиц, содержащихся в учреждении.

Ранее "запрещенка", которую пытались пронести на территорию колонии в ВКО, удивила даже сотрудников ДУИС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
Читайте также
Телефон хлеб тюрьма
08:43, 18 июня 2026
В Павлодаре телефон для осужденного спрятали так, что шокированы даже сотрудники колонии
Что пытались тайно пронести в колонии ВКО: находки удивили даже сотрудников
00:17, 04 августа 2026
Что пытались тайно пронести в колонии ВКО: находки удивили даже сотрудников
Набор наушников пытались пронести на территорию колонии в Костанае
08:30, 28 января 2025
Набор наушников пытались пронести на территорию колонии в Костанае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимофей Скатов
19:30, Сегодня
Тимофей Скатов проиграл 305-й ракетке мира на турнире в Турции
ФК &quot;Астана&quot;
19:21, Сегодня
"Астана" выступила с официальным заявлением после информации о бойкоте
Денис Евсеев
18:38, Сегодня
Денис Евсеев вышел во второй круг топового турнира в Шанхае
ФК &quot;Астана&quot; перед матчем КПЛ
18:11, Сегодня
Футболисты "Астаны" готовы к бойкоту из-за долгов по зарплате
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: