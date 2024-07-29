Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Фото: Zakon.kz
Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана 29 июля 2024 года рассказал новые детали падения воздушного судна на озере Алаколь, сообщает Zakon.kz.
Напомним, 25 июля 2024 года в селе Акши на Алаколе упало воздушное судно.
Материал по теме
На Алаколе упал дельтаплан: в КГА сделали заявление
Пострадали двое человек: женщину и мужчину доставили в Центральную районную больницу Алакольского района.
После расследования в КГА заявили:
"Данное воздушное судно не было зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов, соответственно, у него не было сертификата летной годности. Пилот не имеет действующего свидетельства авиационного персонала".
Также сказано, что расследованием причин падения воздушного судна займутся правоохранительные органы.
Кроме того, специалисты обратились к отдыхающим из-за участившихся в социальных сетях случаев рекламы авиапрогулок, катаний на воздушных судах, шарах и других летательных аппаратах.
При выборе катания на воздушных судах важно учитывать ключевые аспекты безопасности:
- убедитесь, что владелец воздушного судна имеет все необходимые лицензии и сертификаты, выданные уполномоченными органами;
- узнайте, когда было проведено техническое обслуживание воздушного судна;
- узнайте об опыте и квалификации пилота. Он должен иметь достаточный опыт для управления конкретным типом воздушного судна;
- убедитесь, что владелец воздушного судна застраховал свою гражданско-правовую ответственность, в том числе перед пассажирами;
- перед полетом должны быть проведены инструктаж и демонстрация по безопасности. Это поможет вам знать, как действовать в экстренной ситуации;
- убедитесь, что все предоставляемое аварийно-спасательное оборудование (например, спасательные жилеты) находятся в исправном состоянии;
- перед полетом убедитесь, что погодные условия безопасны для полетов. Избегайте полетов в плохую погоду.
"В случае сомнений по безопасности полетов обращайтесь в Комитет гражданской авиации и АО "Авиационная администрация Казахстана" для получения информации", – заключили в ведомстве.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript