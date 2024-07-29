Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности

Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана 29 июля 2024 года рассказал новые детали падения воздушного судна на озере Алаколь, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 25 июля 2024 года в селе Акши на Алаколе упало воздушное судно.

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Пострадали двое человек: женщину и мужчину доставили в Центральную районную больницу Алакольского района.

После расследования в КГА заявили:

"Данное воздушное судно не было зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов, соответственно, у него не было сертификата летной годности. Пилот не имеет действующего свидетельства авиационного персонала".

Также сказано, что расследованием причин падения воздушного судна займутся правоохранительные органы.

Кроме того, специалисты обратились к отдыхающим из-за участившихся в социальных сетях случаев рекламы авиапрогулок, катаний на воздушных судах, шарах и других летательных аппаратах.

При выборе катания на воздушных судах важно учитывать ключевые аспекты безопасности:

убедитесь, что владелец воздушного судна имеет все необходимые лицензии и сертификаты, выданные уполномоченными органами;

узнайте, когда было проведено техническое обслуживание воздушного судна;

узнайте об опыте и квалификации пилота. Он должен иметь достаточный опыт для управления конкретным типом воздушного судна;

убедитесь, что владелец воздушного судна застраховал свою гражданско-правовую ответственность, в том числе перед пассажирами;

перед полетом должны быть проведены инструктаж и демонстрация по безопасности. Это поможет вам знать, как действовать в экстренной ситуации;

убедитесь, что все предоставляемое аварийно-спасательное оборудование (например, спасательные жилеты) находятся в исправном состоянии;

перед полетом убедитесь, что погодные условия безопасны для полетов. Избегайте полетов в плохую погоду.

"В случае сомнений по безопасности полетов обращайтесь в Комитет гражданской авиации и АО "Авиационная администрация Казахстана" для получения информации", – заключили в ведомстве.