В Таразе разыскивают мужчину, совершившего преступление

Департаментом полиции Жамбылской области за совершение корыстно-насильственного преступления на территории города Тараза разыскивается Бекен Канат Догдырханович, родившийся 3 ноября 1995 года, сообщает Zakon.kz.

Приметы подозреваемого: рост – 168 см, худощавого телосложения, черные волосы, лицо овальное, уши большие, слегка растопыренные, нос средний, искривленный влево, губы полные.

Мужчина был одет в черную кепку с надписью Nike, футболку синего цвета и черные спортивные брюки.





Фото: ДП Жамбылской области

Полицейские просят при получении информации о местонахождении разыскиваемого сообщить в полицию по номерам: 8(7262) 99-70-10, 99-77-05, 8700-200-07-00, 8775-511-17-77, 8771-231-70-00, 8700-958-61-31.

