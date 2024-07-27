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В Таразе разыскивают мужчину, совершившего преступление

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 10:14 Фото: Zakon.kz
Департаментом полиции Жамбылской области за совершение корыстно-насильственного преступления на территории города Тараза разыскивается Бекен Канат Догдырханович, родившийся 3 ноября 1995 года, сообщает Zakon.kz.

Приметы подозреваемого: рост – 168 см, худощавого телосложения, черные волосы, лицо овальное, уши большие, слегка растопыренные, нос средний, искривленный влево, губы полные.

Мужчина был одет в черную кепку с надписью Nike, футболку синего цвета и черные спортивные брюки.


В Таразе разыскивают преступника, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 10:14

Фото: ДП Жамбылской области

Полицейские просят при получении информации о местонахождении разыскиваемого сообщить в полицию по номерам: 8(7262) 99-70-10, 99-77-05, 8700-200-07-00, 8775-511-17-77, 8771-231-70-00, 8700-958-61-31.

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