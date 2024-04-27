Более 30 лет назад совершил изнасилование в Кыргызстане: мужчину задержали в Павлодаре

Оперативники Департамента полиции (ДП) Павлодарской области за два дня установили местонахождение 11 лиц, которые находились в розыске за совершенные преступления, сообщает Zakon.kz.

В частности, полицейские задержали мужчину, который более 30 лет скрывался от правосудия.

"В областном центре (Павлодаре. – Прим. ред.) задержан мужчина, который еще в 1991 году на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана совершил изнасилование", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Также он проинформировал о задержании подозреваемого в разбое в Павлодаре.

"В Тюмени Российской Федерации задержан подозреваемый, объявленный в межгосударственный розыск за совершение разбоя в нашем городе". Балгабай Капаров

26 апреля 2024 года стало известно, что в Шымкенте задержали лжеполицейских, которые силой завладели крупной суммой денег у горожан. Подробности по ссылке.