Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 30 лет назад совершил изнасилование в Кыргызстане: мужчину задержали в Павлодаре

Более 30 лет назад совершил изнасилование в Кыргызстане: мужчину задержали в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 09:12 Фото: pexels
Оперативники Департамента полиции (ДП) Павлодарской области за два дня установили местонахождение 11 лиц, которые находились в розыске за совершенные преступления, сообщает Zakon.kz.

В частности, полицейские задержали мужчину, который более 30 лет скрывался от правосудия.

"В областном центре (Павлодаре. – Прим. ред.) задержан мужчина, который еще в 1991 году на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана совершил изнасилование", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Также он проинформировал о задержании подозреваемого в разбое в Павлодаре.

"В Тюмени Российской Федерации задержан подозреваемый, объявленный в межгосударственный розыск за совершение разбоя в нашем городе".Балгабай Капаров

26 апреля 2024 года стало известно, что в Шымкенте задержали лжеполицейских, которые силой завладели крупной суммой денег у горожан. Подробности по ссылке.

Читайте также

В Атырау усилили противопаводковые мероприятия
В Атырау усилили противопаводковые мероприятия
В МЧС РК показали, как в затопленном Кульсары откачивают воду
В МЧС РК показали, как в затопленном Кульсары откачивают воду
пожар
Мужчину без сознания и три газовых баллона вынесли из горящего дома спасатели СКО
Динара Халдарова
Россия Кыргызстан Павлодар Павлодарская область 2024 год Изнасилования Разбой Изнасилования
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Почему резко похолодало в Алматы
Почему резко похолодало в Алматы
Выход из гражданства РК через посольства: подготовлены изменения
Выход из гражданства РК через посольства: вносятся изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: