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Землетрясение произошло в приграничном районе Казахстана и России

Землетрясение произошло приграничном районе Казахстана и России, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 11:19 Фото: Zakon.kz
В приграничном районе Казахстана и России сегодня, 15 июля 2024 года, произошло землетрясение. Об этом заявили в Казахстанском национальном центре данных, сообщает Zakon.kz.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, землетрясение произошло в 04:41 по времени Астаны (22:41 по Гринвичу) в 250 км к юго-востоку от Усть-Каменогорска.

"Координаты эпицентра: 49.10 градуса северной широты, 85.92 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv = 3.7. Энергетический класс К = 9,7. Глубина h = 13,5 км", – говорится в сообщении.

5 июля 2024 года стало известно, что во исполнение поручения главы государства утвержден Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.

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