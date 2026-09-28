Эпицентры на кладбище и в районе развязки: известны детали двух землетрясений в Алматы

В Институте геофизических исследований Национального ядерного центра (ИГИ НЯЦ РК) предоставили уточненные данные по землетрясениям в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт Казахстанского национального центра данных (KNDC) со ссылкой на Центр данных ИГИ НЯЦ РК, сегодня, 28 сентября 2026 года, на территории Алматы зарегистрированы два землетрясения.

Первое произошло в 06:32 по времени Астаны. Координаты эпицентра: 43.26 градуса северной широты, 76.86 градуса восточной долготы. Согласно карте поиска координат, это место совпадает с районом развязки Рыскулова – Емцова.

Магнитуда землетрясения mb=3.4. Энергетический класс K=6.9. Отмечается, что его почувствовало небольшое количество жителей, преимущественно в западной части города (интенсивность 2-3 балла).

Через три часа, в 09:38 произошло второе более сильное землетрясение, на близком от первого землетрясения расстоянии. Координаты эпицентра: 43.31 градуса северной широты, 76.81 градуса восточной долготы. Что совпадает с районом кладбища "Батыс".

"Магнитуда mb=4.2. Энергетический класс K=9.1. В городе Алматы его ощутили многие жители, даже на первых-вторых этажах, интенсивность оценивается 3 и 4 балла в зависимости от района города. Ощущалось как один резкий вертикальный удар", – отметили в KNDC.

Там добавили – на карте эпицентров, приведенной ниже, видно, что очаги событий 28 сентября находятся в пределах города.|

"Далее приведены записи двух событий по станции KNDC (расположена на пр. Достык, угол ул.Чайкиной). Записи представлены по вертикальной компоненте. Видно, насколько обе записи похожи, что свидетельствует о близком расположении двух этих очагов. Фаза сильных колебаний была очень короткой и продолжалась не более 5 секунд", – дополнили в KNDC.

Эксперты отметили, что по пространственно-временной близости очагов этих событий можно считать первый толчок форшоком второго.

Форшок – это слабый подземный толчок, который происходит перед более сильным землетрясением в том же месте.

28 сентября 2026 года в Алматы произошло ощутимое землетрясение. Интенсивность составила 3-4 балла в Алматы. Раним утром этого же дня в Казахстане было зарегистрировано еще одно сейсмическое событие. Спасатели не сообщили, где именно был очаг подземных толчков. Также утверждалось, что в Алматы они не ощущались. Позже в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали о прогнозе по сильным землетрясениям в городе, отметив, что эпицентр второго землетрясения был в Кыргызстане.