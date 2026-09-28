Эпицентры на кладбище и в районе развязки: известны детали двух землетрясений в Алматы
Как пишет сайт Казахстанского национального центра данных (KNDC) со ссылкой на Центр данных ИГИ НЯЦ РК, сегодня, 28 сентября 2026 года, на территории Алматы зарегистрированы два землетрясения.
Первое произошло в 06:32 по времени Астаны. Координаты эпицентра: 43.26 градуса северной широты, 76.86 градуса восточной долготы. Согласно карте поиска координат, это место совпадает с районом развязки Рыскулова – Емцова.
Магнитуда землетрясения mb=3.4. Энергетический класс K=6.9. Отмечается, что его почувствовало небольшое количество жителей, преимущественно в западной части города (интенсивность 2-3 балла).
Через три часа, в 09:38 произошло второе более сильное землетрясение, на близком от первого землетрясения расстоянии. Координаты эпицентра: 43.31 градуса северной широты, 76.81 градуса восточной долготы. Что совпадает с районом кладбища "Батыс".
"Магнитуда mb=4.2. Энергетический класс K=9.1. В городе Алматы его ощутили многие жители, даже на первых-вторых этажах, интенсивность оценивается 3 и 4 балла в зависимости от района города. Ощущалось как один резкий вертикальный удар", – отметили в KNDC.
Там добавили – на карте эпицентров, приведенной ниже, видно, что очаги событий 28 сентября находятся в пределах города.|
"Далее приведены записи двух событий по станции KNDC (расположена на пр. Достык, угол ул.Чайкиной). Записи представлены по вертикальной компоненте. Видно, насколько обе записи похожи, что свидетельствует о близком расположении двух этих очагов. Фаза сильных колебаний была очень короткой и продолжалась не более 5 секунд", – дополнили в KNDC.
Эксперты отметили, что по пространственно-временной близости очагов этих событий можно считать первый толчок форшоком второго.
Форшок – это слабый подземный толчок, который происходит перед более сильным землетрясением в том же месте.
28 сентября 2026 года в Алматы произошло ощутимое землетрясение. Интенсивность составила 3-4 балла в Алматы. Раним утром этого же дня в Казахстане было зарегистрировано еще одно сейсмическое событие. Спасатели не сообщили, где именно был очаг подземных толчков. Также утверждалось, что в Алматы они не ощущались. Позже в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали о прогнозе по сильным землетрясениям в городе, отметив, что эпицентр второго землетрясения был в Кыргызстане.