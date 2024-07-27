Задержаны члены ОПГ, орудующей на рынках Алматы и области

В Алматинской области полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве и орудующих на рынках мегаполиса и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, 27 мая в УБОП ДП региона поступила информация о том, что на рынках Алматы и региона орудует преступная группировка, которая вымогает у предпринимателей денежные средства за "покровительство".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 47-летний житель Алматинской области, который пострадал от рук "маргинальной молодежи". Пострадавший сообщил, что 13 мая в Карасайском районе группа лиц, применив физическую силу, завладела денежными средствами в сумме 3,5 миллиона тенге", – рассказал глава ДП на своей странице в Instagrm.

По его словам, 25 июля сотрудниками УБОП ДП совместно с ДКНБ по Алматинской области при координации прокуратуры региона установили и задержали мужчин в возрасте от 31 до 36 лет.

Подозреваемые водворены в ИВС. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Проводится расследование.



