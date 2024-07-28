Парад всадников состоялся в Астане в преддверии Всемирных игр кочевников

Порядка 30 всадников с флагами Казахстана проскакали по улицам Астаны утром 28 июля. Необычный перформанс был посвящен Всемирным играм кочевников, которые пройдут в столице с 8 по 13 сентября, сообщает Zakon.kz.

Кадрами шествия поделились в акимате Астаны. Кроме того, в мероприятии принимали участие и собаки породы тазы.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

"Участники перформанса собрались на прилегающей территории около ледового дворца "Барыс Арена" и далее проследовали по улицам Бұхар жырау, Түркістан, Орынбор, Ақмешіт, Достық, пр. Қабанбай батыра", – рассказали в акимате.

Фото: акимат Астаны

Эстафету передали представителям Жамбылской области с призывом организовать подобную акцию в каждом регионе до начала Игр.

Ранее акимат столицы поделился фотографиями батыров и беркутчей, которые в полной экипировке проехали на общественном транспорте столицы.

V Всемирные игры кочевников пройдут в столице с 8 по 13 сентября. Ожидается, что в них примут участие порядка 2000 человек. Планируется разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Также Астана готовится принять в это время более 100 тысяч туристов.