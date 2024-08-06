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Новый мурал "Бүркітші" к Всемирным играм кочевников появился в Астане

Новый мурал &quot;Бүркітші&quot; к Всемирным играм кочевников появился в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 17:01 Фото: gov.kz
Астану украсил новый мурал "Бүркітші", появившийся по улице Бейбарыс Султан. Он посвящен Всемирным играм кочевников, которые состоятся в городе с 8 по 14 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта акимата Астаны, высота мурала составляет 16 метров. На нем изображен беркутчи – мужчина, выпускающий беркута в небо, что символизирует начало Игр.

Фон картины представляет собой живописные земли кочевников, горы и юрты, олицетворяющие свободу кочевой жизни и богатую культурную традицию.

Всемирные игры кочевников – это международные спортивные состязания, посвященные этническим видам спорта.

Новый мурал "Бүркітші" к Всемирным играм кочевников появился в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 17:01

Фото: gov.kz

Они включают народные игры кочевых этносов Центральной Азии, которые передают культурное наследие и дух кочевой жизни.

Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 тыс. участников из 89 стран мира.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

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Астана 2024 год Муралы Всемирные игры кочевников
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