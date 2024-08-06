Новый мурал "Бүркітші" к Всемирным играм кочевников появился в Астане
По данным официального сайта акимата Астаны, высота мурала составляет 16 метров. На нем изображен беркутчи – мужчина, выпускающий беркута в небо, что символизирует начало Игр.
Фон картины представляет собой живописные земли кочевников, горы и юрты, олицетворяющие свободу кочевой жизни и богатую культурную традицию.
Всемирные игры кочевников – это международные спортивные состязания, посвященные этническим видам спорта.
Фото: gov.kz
Они включают народные игры кочевых этносов Центральной Азии, которые передают культурное наследие и дух кочевой жизни.
Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 тыс. участников из 89 стран мира.
На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.