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Канат Бозумбаев поручил ускорить темпы строительства жилья для пострадавших от паводка в ЗКО

Бозумбаев в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 09:09 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра ознакомился с ходом строительства домов в Западно-Казахстанской области и встретился с населением, сообщает Zakon.kz.

В ходе поездки Канат Бозумбаев совместно с акимом ЗКО Нариманом Турегалиевым и вице-министром промышленности и строительства Куандыком Кажкеновым посетили несколько поселков – село Коржын Каратобинского района, села Уленты и Жымпиты Сырымского района, а также села Деркул, Зачаганск и микрорайон Жулдыз г. Уральска.

Так, в с. Коржын идет строительство 90 одноквартирных трехкомнатных жилых домов. Работы по проведению электричества и отопления здесь полностью завершены. В 79 домах закончены внутренние отделочные работы. На объекте трудятся шесть подрядных компаний. На встрече с ними Канат Бозумбаев поручил увеличить количество бригад отделочников и добиться качественного завершения строительства.

Бозумбаев в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 09:09

Фото: primeminister.kz

В селах Уленты и Жымпиты Сырымского района ведется строительство 68 типовых одноквартирных и 10 двухквартирных 3-комнатных домов. Всего сданы 45 домов, остальные готовы к эксплуатации.

Масштабная стройка развернулась в пригороде Уральска. Здесь жилье строят в том числе для дачников, потерявших во время паводков единственное жилье. В микрорайоне Жулдыз 17 строительных компаний возводят 191 типовой дом. В микрорайоне Деркул к сдаче готовят 103 дома, они находятся на этапе отделочных работ. В поселке Зачаганск в 70 домах идет внутренняя отделка, еще в семи – кровельные работы. Вице-премьер поручил акимату ускорить темпы строительства.

Бозумбаев в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 09:09

Фото: primeminister.kz

По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, большинство домов введут в эксплуатацию уже к 1 сентября. Он также рассказал, что в соответствии с поручением главы государства, 9 994 семьи получили единовременные выплаты в размере 100 МРП на общую сумму 3,7 млрд тенге, еще 10 222 семьям выплачена компенсация за понесенный ущерб. Общий размер компенсаций составил 3,68 млрд тенге.

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