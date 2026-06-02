События

Свыше 6,3 млрд тенге вывели из нефтяной компании: раскрыты подробности громкого дела

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:50 Фото: polisia.kz
В Актобе завершено расследование одного из крупнейших уголовных дел последних лет, связанного с хищением средств предприятия в особо крупном размере. По итогам судебного разбирательства обвинительный приговор вступил в законную силу, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 2 июня 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области:

"Уголовное дело было возбуждено по заявлению одной из крупных нефтяных компаний в регионе. Следствием установлено, что злоумышленники организовали схему незаконного вывода денежных средств предприятия, причинив ущерб на сумму свыше 6,3 млрд тенге. Расследование масштабного дела, материалы которого составили 102 тома, проводила старший следователь по особо важным делам Следственного управления Департамента полиции Актюбинской области Айгуль Акилова. За плечами офицера более 20 лет службы в органах внутренних дел и значительный опыт расследования сложных экономических преступлений".

В ходе следствия была проведена большая работа по сбору и анализу доказательств, установлению всех участников преступной схемы и документированию их противоправной деятельности.

"В результате были изобличены сотрудники нефтяной компании, отвечавшие за финансовое направление, которые, используя юридических и физических лиц, организовали незаконный вывод денежных средств предприятия".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на более чем 30 объектов имущества общей стоимостью около 2,5 млрд тенге. В перечень арестованных активов вошли коммерческая и жилая недвижимость, автотранспорт и банковские счета.

Отмечается, что коллектив нефтяной компании направил в адрес министра внутренних дел РК официальное письмо с благодарностью:

"По уголовному делу вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу. Выражаем искреннюю благодарность следователю Айгуль Акиловой за высокий профессионализм, ответственное отношение к работе и преданность службе. Такие сотрудники являются примером добросовестного исполнения своих обязанностей и заслуживают глубокого уважения".

12 мая 2026 года мы писали о казахстанском следователе, которая поставила точку в резонансном деле об убийстве 2015 года в России. Подробнее об этом – здесь.

