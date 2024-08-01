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Главу Центра дезинфекции Туркестанской области лишили свободы на три года

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 12:20 Фото: pexels
Генерального директора филиала РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Туркестанской области" Төрегелдиева К. и руководителя частной компании Озыкбаева Д. осудили. Приговор в их отношении огласили в Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикоррупционной службы, Төрегелдиев признан виновным в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и халатности, а Озыкбаев – в покушении на дачу взятки.

Установлено, что Төрегелдиев под предлогом дачи взятки должностным лицам за положительное решение вопроса по проводимой аудиторской проверке в РГП обманным путем завладел денежными средствами Озыкбаева в сумме 500 тысяч тенге.

Также Төрегелдиев в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей подписал акты выполненных работ без их фактического выполнения, тем самым причинил ущерб государству на сумму 2,2 млн тенге.

"Приговором суда Төрегелдиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, Озыкбаев оштрафован на 7,5 млн тенге".Пресс-служба Антикора

Вместе с тем указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее стало известно, что казахстанца, промышлявшего контрабандой рыбы в страны Евросоюза, наказали штрафом. Подробнее можно прочитать тут.

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