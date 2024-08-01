Главу Центра дезинфекции Туркестанской области лишили свободы на три года
По данным Антикоррупционной службы, Төрегелдиев признан виновным в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и халатности, а Озыкбаев – в покушении на дачу взятки.
Установлено, что Төрегелдиев под предлогом дачи взятки должностным лицам за положительное решение вопроса по проводимой аудиторской проверке в РГП обманным путем завладел денежными средствами Озыкбаева в сумме 500 тысяч тенге.
Также Төрегелдиев в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей подписал акты выполненных работ без их фактического выполнения, тем самым причинил ущерб государству на сумму 2,2 млн тенге.
"Приговором суда Төрегелдиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, Озыкбаев оштрафован на 7,5 млн тенге".Пресс-служба Антикора
Вместе с тем указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее стало известно, что казахстанца, промышлявшего контрабандой рыбы в страны Евросоюза, наказали штрафом. Подробнее можно прочитать тут.
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