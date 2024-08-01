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На востоке Казахстана заметили снежного барса

На востоке Казахстана заметили снежного барса, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 14:27 Фото: pxhere
Снежный барс попал в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке на востоке Казахстана. Специалисты подчеркивают, что на сегодняшний день в парке обитает порядка 11 особей барса, сообщает Zakon.kz.

Администрация парка уверяет, что мониторинг состояния популяции барса проводится на постоянной основе.

"В Арчатинском лесничестве на фотоловушку, установленную в январе 2024 года, был запечатлен очередной снежный барс", – говорится в сообщении парка за 1 августа.

Уточняется, что в зависимости от среды обитания снежного барса инспекторы пробираются пешком 3-4 дня по высокогорным и скалистым хребтам, чтобы обновить батареи и переустановить флеш-карты на фотоловушках.

На сегодняшний день в парке обитает порядка 11 особей снежного барса.

В мае сразу два снежных барса попали в фотоловушку в Туркестанской области. Хищники были замечены на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка.

Снежный барс – это единственный представитель семейства кошачьих, который обитает в горах, где круглый год лежит снег. Хищника еще называют снежным леопардом.

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