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События

"Таза Қазақстан": молодежь Актобе поддерживает экологические инициативы конкретными делами

сбор мусора, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 14:23 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан" состоялось мероприятие "Экологическое воспитание – залог чистого будущего", сообщает Zakon.kz.

Его главная цель – повысить экологическую грамотность молодежи, привить бережное отношение к природным богатствам и напомнить о личной ответственности каждого за сохранение окружающей среды.

В ходе встречи специалисты экологической сферы рассказали студентам об основных направлениях программы "Таза Қазақстан", ее значении и роли в формировании экологической культуры общества. Участники обсудили вопросы охраны природы, сортировки отходов, рационального использования природных ресурсов и простых экологических привычек, которые можно внедрить в повседневную жизнь.

Теоретическая часть встречи получила практическое продолжение: среди студентов организовали акцию по сбору макулатуры. Инициатива направлена на популяризацию раздельного сбора и переработки бумажных отходов, а также на формирование культуры ответственного потребления.

молодежь, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 14:23

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Главный специалист Департамента экологии по Актюбинской области, государственный экологический инспектор Гульзат Нурушева отметила, что участие молодежи в природоохранных инициативах имеет особое значение.

Формирование экологической культуры и сохранение природных ресурсов – общая задача каждого из нас. Особое значение имеет активное участие молодежи в природоохранных инициативах в рамках программы "Таза Қазақстан", в том числе поддержка таких начинаний, как сбор макулатуры. Бережное отношение к природе должно стать повседневным жизненным принципом каждого гражданина, – подчеркнула она.

Важность экологического воспитания в работе с молодежью также отметил главный специалист Департамента по социальным вопросам и молодежной политике Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова Даурен Оразалин.

Даурен Оразалин, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 14:23

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Формирование экологической культуры молодежи и повышение ответственности за сохранение природы – одни из важных направлений воспитательной работы. Сегодняшняя инициатива по сбору макулатуры показывает, что студенты не остаются равнодушными к экологическим проблемам и готовы вносить реальный вклад в охрану окружающей среды. Наша цель – воспитать экологически сознательную, бережно относящуюся к природе и ответственную перед обществом активную молодежь, – отметил он.

Мероприятие еще раз напомнило: экологическая культура начинается не с громких слов, а с конкретных поступков. Сортировка отходов, сбор макулатуры и бережное использование ресурсов – простые шаги, из которых складывается общее дело по сохранению природы. Ведь чистое будущее зависит от ответственности каждого из нас.

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Айсулу Омарова
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