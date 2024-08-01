Речка Жабай в Акмолинской области стала "ручной"

В Акмолинской области уже работают над предупреждением паводков в будущем. В Атбасарском районе впервые началась очистка русла реки Жабай, переполнение которой степными водами много лет вызывало подтопления самого города, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления внутренней политики региона, ранее местные власти долго бились над вопросом как избежать угрозу разлива водоема, но это давало кратковременный результат.

Во время паводков этого года аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, неоднократно посещая Атбасарский район, на встречах с населением советовался о мерах по исключению повторных подтоплений.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Старожилами был подсказан опыт прошлого столетия по углублению дна реки, для чего был приобретен земснаряд, предназначенный и для очистки водоемов.

О покупке плавучего агрегата руководитель региона рассказал около месяца назад, презентуя общественному совету области проекты по развитию региона.

Плавучее техническое средство производительностью было доставлено в район буквально на днях. А сегодня оборудование начало работать в тестовом режиме в русле капризной реки.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Марат Ахметжанов, ознакомившись с работой земснаряда, отметил, что углубление и расширение русла реки Жабай проводится впервые почти за пятьдесят лет.

"Земснаряд углубит протяженностью 9 км русла реки Жабай до восьми метров в глубину. Сегодня земснаряд работает в тестовом режиме, проходит обкатка двигателя. Через сутки-двое начнется полномасштабная очистка реки от ила и песка. Эта работа Атбасару необходима. Сделав вложения в подготовку к паводкам сейчас, мы сможем избежать миллиардных вложений в ликвидацию ущерба в будущем", – подчеркнул аким области.

Посмотреть работу земснаряда собрались и многие жители города.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Я 30 лет живу в пойме реки, трижды к моему дому подходила вода. В этом году затопило, будем переезжать в новую квартиру. Но ведь жизнь на этом не заканчивается, и мы очень рады, что ведется такая работа для предупреждения будущих паводков, что аким области прислушался к мнению населения", – сказал житель Атбасара, пенсионер Николай Стригун.

Как отметили власти региона, блочно-разборная конструкция будет использоваться в дальнейшем для чистки реки Кылшакты в Кокшетау.

Напомним, уровень реки Жабай поднимался в 2013 году, 2017 и 2024 году, где подтоплению подвергались более 300 и 500 домов.