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Кайрат Боранбаев вернул государству более 66 млн долларов, возвращенных из-за рубежа

Кайрат Боранбаев вернул государству более 66 млн долларов, возвращенных из-за рубежа Фото: ФК "Кайрат"
Более 66 млн долларов, возвращенных из-за рубежа, вернул государству бизнесмен Кайрат Боранбаев. Об этом 17 октября 2023 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя АФМ РК Алибека Абдилова, в рамках продолжающегося досудебного расследования в отношении Кайрата Боранбаева им заявлено добровольное намерение о сотрудничестве со следствием.

"Компаниями К. Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 млн долларов, что составляет более 30 млрд тенге", – рассказал Алибек Абдилов.

Он уточнил, что данные средства из фонда будут направлены на поддержку сферы образования, строительства и реконструкции школ и других учебных заведений, социальной сферы по всей стране, в соответствии с действующим законодательством (ст. 52-3 Бюджетного кодекса РК).

"Ранее Кайратом Боранбаевым возмещен материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге в рамках расследования по факту хищения средств при импорте природного газа", – добавил Алибек Абдилов.

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