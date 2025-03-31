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Общество

Финпирамида действовала под видом потребительского кооператива: ущерб 300 млн тенге

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 09:40 Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело широкомасштабную операцию по пресечению деятельности финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив, сообщает Zakon.kz.

По информации АФМ от 31 марта 2025 года, вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.

"Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц. Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс. тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества. Важно отметить, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей", – рассказали в ведомстве.

В результате в деятельность пирамиды привлекли более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.

Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

18 марта в АФМ рассказали о пресечении деятельности финансовой пирамиды Nazira Gold, которая позиционировала себя компанией по продаже ювелирных изделий. Подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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