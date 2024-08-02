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Токаеву доложили о мерах по подготовке к предстоящему отопительному сезону

Токаеву доложили о мерах по подготовке к предстоящему отопительному сезону, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 18:34 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 августа принял первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, сообщает Zakon.kz.

Президенту была представлена информация о проводимой работе по реализации индустриальных проектов и поддержке отечественных товаропроизводителей. Как сообщил Роман Скляр, за первое полугодие рост в обрабатывающей промышленности составил 105,1%, в машиностроении – 9,4%, в горно-металлургическом комплексе – 8,3%.

"Глава государства также был ознакомлен с ходом реализации проектов, связанных со строительством нефте- и газопроводов, газоперерабатывающих заводов и нефтехимических производств. За отчетный период добыто 44,7 млн тонн нефти и газового конденсата, а также 30 млрд кубометров газа. До конца года будут газифицированы 128 населенных пунктов, уровень газификации достигнет 61,8%", – говорится в сообщении Акорды.

Отдельно было доложено о новых инфраструктурных проектах в транспортной и энергетической отраслях.

Также президенту рассказали о мерах по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту 309 км сетей теплоснабжения на общую сумму порядка 154 млрд тенге. В этом году запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин на общую сумму 327 млрд тенге.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности Совета по привлечению инвестиций, в частности, о реализации крупных инвестиционных проектов с иностранными партнерами, а также по которым были достигнуты договоренности в рамках зарубежных визитов главы государства. С момента переформатирования деятельности Совета решены проблемные вопросы по 77 инвестиционным проектам на сумму около 40 млрд долларов. Особое внимание уделяется проектам с высокой добавленной стоимостью в машиностроении, пищевой и химической промышленности, горно-металлургическом комплексе, энергетике и недропользовании", – говорится в сообщении.

Президент, подчеркнув важность принимаемых мер, поручил продолжить соответствующую работу в данных направлениях.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Конго в узком составе. 

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