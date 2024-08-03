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Сильная жара и грозы: погода в Алматы на неделю

высокая температура летом, жаркая погода, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 09:02 Фото: pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе будет очень жарко. Но с понедельника пойдут дожди, а температура воздуха в некоторые дни временно пойдет на спад.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, жителей и гостей южной столицы ждет сильная жара до +37°С.

Прогноз погоды по городу Алматы с 3 по 9 августа 2024 года

3 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +33+35°С.

4 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°.

5 августа: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +34+36°С.

6 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С.

7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.

8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С.

9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С.

Синоптики предупредили о сильной жаре в восьми областях Казахстана 3 августа.

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