Сильная жара ожидается в восьми областях Казахстана 3 августа

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 3 августа 2024 года.

По информации синоптиков, атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут сохранять неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами.

"Лишь на юге, в центре страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, град, в северных, восточных областях шквал, на юго-западе, севере РК в ночные и утренние часы ожидается туман", – говорится в сообщении.

Днем в Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Абайской областях, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

"В Алматинской, Карагандинской Жетысуской, Абайской областях, на востоке, юге, в центре Актюбинской, на севере Атырауской, на севере, в центре Восточно-Казахстанской, на большей части Улытауской, Павлодарской областей, на юге, востоке Акмолинской области сохранится высокая пожарная опасность", – добавили синоптики.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, в южной части Атырауской, на юге Костанайской, Актюбинской, на западе, в центре Алматинской областей, на западе Улытауской области, на севере, в центре Жетысуской области, на большей части Жамбылской области, на юге, в центре Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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