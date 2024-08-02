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Сильная жара ожидается в восьми областях Казахстана 3 августа

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 18:26 Фото: pixabay
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 3 августа 2024 года.

По информации синоптиков, атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут сохранять неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами.

"Лишь на юге, в центре страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, град, в северных, восточных областях шквал, на юго-западе, севере РК в ночные и утренние часы ожидается туман", – говорится в сообщении.

Днем в Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Абайской областях, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

"В Алматинской, Карагандинской Жетысуской, Абайской областях, на востоке, юге, в центре Актюбинской, на севере Атырауской, на севере, в центре Восточно-Казахстанской, на большей части Улытауской, Павлодарской областей, на юге, востоке Акмолинской области сохранится высокая пожарная опасность", – добавили синоптики.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, в южной части Атырауской, на юге Костанайской, Актюбинской, на западе, в центре Алматинской областей, на западе Улытауской области, на севере, в центре Жетысуской области, на большей части Жамбылской области, на юге, в центре Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что Алматы и Шымкент ждут очень жаркие выходные. Подробнее можно узнать здесь.

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