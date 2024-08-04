Сильная жара, град, гроза: в Алматы и 15 областях объявлено штормовое предупреждение

В Алматы и 15 областях Казахстана на 5 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на востоке, днем на северо-востоке Карагандинской области ожидается гроза. На западе, севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-37 градусов. В Конаеве ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с. Днем сохранится сильная жара 35-37 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматы сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе Улытауской области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная, на севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на южной части области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. На востоке, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный днем на севере, юге области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза.

Днем в Актюбинской области ожидается сильная жара 35-38 градусов.

5-6 августа днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на севере, северо-западе области ожидается сильная жара 38 градусов. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, днем на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 38 градусов. В Актау ночью ожидается гроза.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды с 5 по 7 августа 2024 года в трех мегаполисах страны. Подробнее можно узнать здесь.

