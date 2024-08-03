Палящая жара и грозы: в Астане, Алматы и 15 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Алматы, а также 15 областях Казахстана на 4 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на большей части области сохранится сильная жара 35-37 градусов. В Конаеве днем сохранится сильная жара 35-37 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматы днем сохранится сильная жара 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на севере, в центре, востоке Улытауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, днем на севере области временами порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Карагандинской области, днем в северной половине области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем в центре, юге области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. На западе, северо-востоке, востоке, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

4-5 августа днем на большей части Жетысуской области сохранится сильная жара 35-39 градусов. В Талдыкоргане днем сохранится сильная жара 36-38 градусов и высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западныйя днем на западе, севере области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на востоке области 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в южной части области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На востоке, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается гроза.

Ночью на севере Мангистауской области ожидается туман. Днем на большей части области ожидается сильная жара 38-40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на юге области град, шквал. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

О том, какой будет погода в августе, можно узнать здесь.