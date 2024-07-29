Сильная жара, гроза, шквал: в Алматы и 15 областях объявлено штормовое предупреждение

В Алматы, Шымкенте, а также 15 областях Казахстана на 30 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, востоке, в центре Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер юго-западный утром и днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области - чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве в конце дня ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара 36-38 градусов.

В Алматы в конце дня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 18 м/с. Днем сохранится сильная жара до 36 градусов.

В Атырауской области ожидается ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На южной части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 16 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области порывы 15-20, днем на востоке области временами 23-28 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-37 градусов. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ночью севере, днем на востоке, юге, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 37 градусов. На юге, западе, в центре области сохраняется, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее ожидается ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер северо-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная, на западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля днем, 31 июля сутки, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем 30, сутки 31 июля на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем 31 июля на северо-западе области ожидается сильная жара 38 градусов. 30-31 июля на большей части области ожидается высокая, на северо-западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 30-31 июля днем ожидается ветер северо-западный с переходом северо-восточный 15-20 м/с. 30-31 июля ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На северо-западе, западе, юге Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана в предстоящий вторник, 30 июля 2024 года, сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром.

