Жара до +42, гроза, град: в Астане, Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 7 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара 41 градус. В Туркестане днем ожидается сильная жара 41 градус.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в южной части области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане днем ожидается гроза.

Утром и днем на севере Кызылординской области ожидается шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере области 15-20 м/с. Днем по области сильная жара 40-42 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-37 градусов. В Конаеве днем сохранится сильная жара 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматы сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

На севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40 градусов.

Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35 градусов. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем порывы 15 м/с.

Днем на западе, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

Днем на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге, юго-востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза.

Днем на юге Абайской области сохраняется сильная жара 36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

В Жетысуской области ожидается ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем 7-9 августа на большей части сохранится сильная жара 35-39 градусов. В Талдыкоргане 7-9 августа днем сохранится сильная жара 35-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, северо-западе Жамбылской области ожидается сильная жара 38 градусов, 8 августа 40 градусов. 7-8 августа на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 8 августа днем ожидается сильная жара 38 градусов, 7-8 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 7 августа 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

