За сутки в Казахстане произошло пять возгораний автомобилей

МЧС РК представили статистику возгораний легковых автомобилей. Инциденты случились в разных областях страны, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей, возгорания произошли в следующих областях:

в Акмолинской области – легковой автомобиль;

в городе Астана – грузовой автомобиль;

в городе Павлодар – легковой автомобиль;

в Акмолинской области – грузовой автомобиль;

в области Жетысу – легковой автомобиль;

Сейчас очаги возгорания ликвидированы.

МЧС предупреждает водителей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и периодической диагностики электрооборудования.

Ранее столичные спасатели оказали жителю города помощь в экстренной ситуации. Мужчина не смог самостоятельно снять кольцо с пальца.

