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За сутки в Казахстане произошло пять возгораний автомобилей

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 06:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МЧС РК представили статистику возгораний легковых автомобилей. Инциденты случились в разных областях страны, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей, возгорания произошли в следующих областях:

  • в Акмолинской области – легковой автомобиль;
  • в городе Астана – грузовой автомобиль;
  • в городе Павлодар – легковой автомобиль;
  • в Акмолинской области – грузовой автомобиль;
  • в области Жетысу – легковой автомобиль;

Сейчас очаги возгорания ликвидированы.

МЧС предупреждает водителей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и периодической диагностики электрооборудования.

Ранее столичные спасатели оказали жителю города помощь в экстренной ситуации. Мужчина не смог самостоятельно снять кольцо с пальца.

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