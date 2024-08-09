За сутки в Казахстане произошло пять возгораний автомобилей
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МЧС РК представили статистику возгораний легковых автомобилей. Инциденты случились в разных областях страны, сообщает Zakon.kz.
По данным спасателей, возгорания произошли в следующих областях:
- в Акмолинской области – легковой автомобиль;
- в городе Астана – грузовой автомобиль;
- в городе Павлодар – легковой автомобиль;
- в Акмолинской области – грузовой автомобиль;
- в области Жетысу – легковой автомобиль;
Сейчас очаги возгорания ликвидированы.
МЧС предупреждает водителей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и периодической диагностики электрооборудования.
Ранее столичные спасатели оказали жителю города помощь в экстренной ситуации. Мужчина не смог самостоятельно снять кольцо с пальца.
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