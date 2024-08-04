В Абайской области туриста спасли от утопления

5 августа 2024 года на озере Алаколь спасатели обнаружили мужчину, которого унесло далеко от берега, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей МЧС, отдыхающий 1993 года рождения плавал на надувном круге, но течение унесло его и он не смог самостоятельно добраться до берега.

В результате спецоперации, сотрудники оперативно-спасательного отряда доставили туриста на берег с расстояния 1 км.

В медицинской помощи он не нуждается.

Также помощь спасателей 4 августа понадобилась женщине, которая повредила ногу и не смогла самостоятельно спуститься с горы в Боровом.

