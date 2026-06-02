#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
События

КНБ заявил о ликвидации крупной нарколаборатории

силовики, наркотики, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 11:42 Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) ликвидировал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в мае 2026 года в Алматинской области при изготовлении психотропных веществ с поличным был задержан гражданин Казахстана.

"В ходе обыска изъято 3 кг психотропного вещества "a-PVP", 15 кг продукции на стадии кристаллизации, 700 литров прекурсоров и лабораторное оборудование".Пресс-служба КНБ

Теперь проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297-1 Уголовного кодекса.

"С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения "содержание под стражей".Пресс-служба КНБ

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 11:42
Под Алматы накрыли наркоцех с мефедроном: организатору грозит пожизненное

1 июня 2026 года глава МВД Ержан Саденов заявлял, что с начала года из незаконного оборота изъято 466 кг синтетических наркотиков – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также, по данным министра, производство все чаще переносится в сельскую местность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
наркотики, нарколаборатория
09:46, 21 декабря 2024
В КНБ показали кадры ликвидации нарколаборатории в Костанайской области
КНБ ликвидировал крупные нарколаборатории в Алматы
15:49, 06 октября 2023
КНБ ликвидировал крупные нарколаборатории в Алматы
В КНБ заявили о задержании казахстанца и ликвидации крупной нарколаборатории
16:28, 20 июня 2025
В КНБ заявили о задержании казахстанца и ликвидации крупной нарколаборатории
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан проиграл Азербайджану в 1/8 финала чемпионата Европы по мини-футболу
11:46, Сегодня
Казахстан проиграл Азербайджану в 1/8 финала чемпионата Европы по мини-футболу
Видео матча Узбекистан - Канада
11:24, Сегодня
Появилось видео товарищеского матча, в котором Узбекистан всухую проиграл Канаде
Александр Усик
11:14, Сегодня
Александр Усик может подраться с чемпионом мира Кабайелем по "принуждению" WBC
Защитник &quot;Леванте&quot; Шынгыс Калиев рассказал об отношении испанцев к Казахстану
10:41, Сегодня
Защитник "Леванте" Шынгыс Калиев рассказал об отношении испанцев к Казахстану
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: