КНБ заявил о ликвидации крупной нарколаборатории

Комитет национальной безопасности (КНБ) ликвидировал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в мае 2026 года в Алматинской области при изготовлении психотропных веществ с поличным был задержан гражданин Казахстана.

"В ходе обыска изъято 3 кг психотропного вещества "a-PVP", 15 кг продукции на стадии кристаллизации, 700 литров прекурсоров и лабораторное оборудование". Пресс-служба КНБ

Теперь проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297-1 Уголовного кодекса.

"С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения "содержание под стражей". Пресс-служба КНБ

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

1 июня 2026 года глава МВД Ержан Саденов заявлял, что с начала года из незаконного оборота изъято 466 кг синтетических наркотиков – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также, по данным министра, производство все чаще переносится в сельскую местность.