КНБ заявил о ликвидации крупной нарколаборатории
Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) ликвидировал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, в мае 2026 года в Алматинской области при изготовлении психотропных веществ с поличным был задержан гражданин Казахстана.
"В ходе обыска изъято 3 кг психотропного вещества "a-PVP", 15 кг продукции на стадии кристаллизации, 700 литров прекурсоров и лабораторное оборудование".Пресс-служба КНБ
Теперь проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297-1 Уголовного кодекса.
"С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения "содержание под стражей".Пресс-служба КНБ
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
1 июня 2026 года глава МВД Ержан Саденов заявлял, что с начала года из незаконного оборота изъято 466 кг синтетических наркотиков – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также, по данным министра, производство все чаще переносится в сельскую местность.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript