179 миллиардов тенге планируют потратить в Акмолинской области на новые проекты

5 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития региона за первое полугодие 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По словам Марата Ахметжанова, пишет Акорда, положительная динамика роста наблюдается в промышленном производстве, валовой продукции сельского хозяйства, транспортных услугах и связи. Он рассказал о принимаемых мерах по обеспечению экономического роста. В агропромышленной отрасли ожидается высокий урожай зерновых в объеме свыше 5 млн тонн.

При поддержке государственных финансовых институтов ведется строительство семи крупных молочно-товарных ферм. В обрабатывающей промышленности в этом году запланирован запуск девяти проектов. В экономику области инвестировано свыше 179 млрд тенге, инвестиционный портфель включает 187 проектов с созданием 1,7 тыс. рабочих мест.

В целях дальнейшей диверсификации экономики региона в Аршалынском районе создана индустриальная зона республиканского значения Aqmola. Для привлечения и сопровождения потенциальных инвесторов по принципу "одного окна" в столице открыт Центр развития инвестиций Аqmola invest.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан. На сегодняшний день отремонтировано 711 домов, ведется строительство 331 дома, приобретено 221 жилье. Единовременную помощь получили 1782 семьи, 814 семьям компенсирован имущественный ущерб. Проводится очистка русел рек Жабай и Кылшакты, возводятся обводные каналы и осуществляются берегоукрепительные работы.

Главе государства также была представлена информация о подготовке к отопительному сезону, развитии инженерной инфраструктуры и благоустройстве областного центра. В целях реновации и модернизации жилищного фонда Кокшетау запланированы снос 150 ветхого жилья и строительство 32 многоквартирных домов. В этом году жилищные условия улучшат более 2 тыс. семей. В Кокшетау, Степногорске и Атбасаре ведется ремонт 26,4 км тепловых сетей, что позволит снизить износ в среднем на 4,2%. В рамках национального проекта "Комфортная школа" завершится строительство девяти школ, четыре из которых будут сданы в эксплуатацию до начала нового учебного года. По национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" возводятся 38 объектов первичной медико-санитарной помощи с охватом 43 тыс. жителей.





Президент поручил продолжить работу по реализации стратегических планов развития Акмолинской области. Отметив ключевую роль региона в обеспечении продовольственной безопасности страны, Касым-Жомарт Токаев указал на важность модернизации агропромышленного комплекса, в том числе своевременного и качественного проведения уборочной кампании.

Ранее сообщалось, что Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

