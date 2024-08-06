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Нефть на 139 млн тенге незаконно добыли в Казахстане

Нефть, незаконная добыча, Актюбинская область, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 10:33 Фото: рixabay
В Актюбинской области вынесли приговор заместителю генерального директора филиала компании "Сайгак Казахстан Б.В.", незаконно добывавшей сырую нефть, сообщает Zakon.kz.

Агентство по финансовому мониторингу установило, что с февраля 2022 года по май 2023 года филиал компании в рамках контракта на месторождении "Сайгак" осуществлял добычу сырой нефти. При этом срок действия контракта истек.

"Несмотря на эти обстоятельства, причастные лица продолжили незаконную добычу и хранение нефти на месторождении в течение года. Переработанная нефть в двух резервуарах общим объемом 3,5 тыс. тонн на сумму 139 млн тенге изъята в доход государства", – сообщили в АФМ 6 августа.

Заместителя генерального директора, руководившего месторождением, осудили к 3,5 годам лишения свободы.

Ущерб возмещен в полном объеме.

Накануне, 5 августа, сообщалось о том, что в Атырауской области оштрафовали на 13,6 млрд тенге крупную нефтедобывающую компанию.

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