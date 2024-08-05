На 13,6 млрд тенге оштрафовали крупную компанию, добывающую нефть

Нацфонд Казахстана пополнился на 13,6 млрд тенге за счет штрафа, выплаченного крупной нефтегазовой компанией, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Атырауской области в рамках надзора за оборотом опасных отходов установила, что АО "Каспий нефть" не получило лимита накопления на свыше 4500 тонн опасных отходов, образовавшихся в 2021-2022 годах в ходе бурения и эксплуатации месторождения.

"В результате рассмотрения представления прокурора постановлением судебной коллегии Атырауского областного суда от 02.07.2024 АО "Каспий нефть" привлечено к административной ответственности по ст. 328 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа в размере 13 684 868 730 тенге", – сообщили 5 августа в прокуратуре Атырауской области.

В результате в бюджет взыскали административный штраф и Национальный фонд государства пополнился на 13 684 868 730 тенге.

По данным Forbes, АО "Каспий нефть" занимается разработкой многопластового нефтегазового месторождения Айранколь на территории Жылыойского района Атырауской области. В 2022 году выручка компании составила 197,12 млрд тенге, что на 20% больше, чем 163,26 млрд тенге годом ранее. Более 76% продукции в виде сырой нефти и нефтепродуктов идет на экспорт.

В мая 2024 года сообщалось о том, что в Жамбылской области по итогам расследования ТОО "Казфосфат" оштрафовали на 10 млн тенге.