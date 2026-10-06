Замглавы филиала "Правительство для граждан" добыл золота на 844 млн тенге и сел
По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), на скамье подсудимых оказались бывший заместитель директора филиала НАО "Правительство для граждан" Рахимжанов и Нуртазин, организовавшие добычу золота на участке Шыбынды в Уланском районе.
"Для этих целей они использовали подконтрольное ТОО "EastGoldStone", имевшее лицензию исключительно на разведку твердых полезных ископаемых. Добыча осуществлялась с применением тяжелой техники – экскаваторов, погрузчиков, самосвалов, а также промывочного оборудования", – сообщили 6 октября 2026 года в АМФ.
Объем незаконно добытого золота превысил 15 кг, его стоимость составила более 844 млн тенге. В рамках следствия изъято 6,7 кг золота и 579 г серебра стоимостью 382 млн тенге.
Кроме того, преступная деятельность нанесла серьезный ущерб окружающей среде. Площадь повреждений земли составила 18,2 га. Также во время незаконной деятельности уничтожили и повредили деревья и кустарники, относящиеся к государственному лесному фонду. Стоимость работ, необходимых для устранения экологического ущерба, составила более 300 млн тенге.
Подсудимых приговорили к 4 годам лишения свободы. Судом конфисковано имущество стоимостью 372 млн тенге – четыре грузовых автомобиля, два экскаватора, два погрузчика, гидроход, а также наличные деньги в сумме 10 млн тенге и 56 тысяч долларов США.
Приговор не вступил в законную силу.
В области Улытау выявили схему незаконной добычи марганцевой руды, которую вывозили из Казахстана. Стоимость добытого сырья превысила 950 млн тенге.