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Общество

Замглавы филиала "Правительство для граждан" добыл золота на 844 млн тенге и сел

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:22 Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске вынесли приговор по организации незаконной добычи золота более чем на 800 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), на скамье подсудимых оказались бывший заместитель директора филиала НАО "Правительство для граждан" Рахимжанов и Нуртазин, организовавшие добычу золота на участке Шыбынды в Уланском районе.

"Для этих целей они использовали подконтрольное ТОО "EastGoldStone", имевшее лицензию исключительно на разведку твердых полезных ископаемых. Добыча осуществлялась с применением тяжелой техники – экскаваторов, погрузчиков, самосвалов, а также промывочного оборудования", – сообщили 6 октября 2026 года в АМФ.

Объем незаконно добытого золота превысил 15 кг, его стоимость составила более 844 млн тенге. В рамках следствия изъято 6,7 кг золота и 579 г серебра стоимостью 382 млн тенге.

Кроме того, преступная деятельность нанесла серьезный ущерб окружающей среде. Площадь повреждений земли составила 18,2 га. Также во время незаконной деятельности уничтожили и повредили деревья и кустарники, относящиеся к государственному лесному фонду. Стоимость работ, необходимых для устранения экологического ущерба, составила более 300 млн тенге.

Подсудимых приговорили к 4 годам лишения свободы. Судом конфисковано имущество стоимостью 372 млн тенге – четыре грузовых автомобиля, два экскаватора, два погрузчика, гидроход, а также наличные деньги в сумме 10 млн тенге и 56 тысяч долларов США.

Приговор не вступил в законную силу.

В области Улытау выявили схему незаконной добычи марганцевой руды, которую вывозили из Казахстана. Стоимость добытого сырья превысила 950 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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