Аким Риддера присоединился к акции по уборке города

В Восточно-Казахстанской области продолжается акция "Таза Қазақстан". 6 августа в ней приняли приняли участие более 200 человек. Были проведены работы по очистке берега реки "Журавлиха", вывезено более 2 тонн мусора.

Как отмечено на сайте областного акимата, в акции приняли участие: бойцы трудового отряда "Жасыл ел", аким Риддера Думан Рахметкалиев, депутаты, общественность города, а также волонтеры и экологи. Дополнительно в акции участвовали отдыхающие на пляже жители города.

Фото: gov.kz

Отметим, что в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" в Риддере прошло более 30 масштабных мероприятий и вывезено более 10 тонн мусора. Будет проведена работа по установке дополнительных мусорных баков, планируется увеличение количества специальной техники и штата сотрудников, отвечающих за соблюдение чистоты в городе.

Фото: gov.kz

Акцию активно поддержали и совет ветеранов города Риддера. По словам председателя Ольги Александровны Корытко, акция "Таза Казахстан" – это прекрасная идея не только для города, но и для всей страны.

"Такие мероприятия идут на пользу общества. Каждый чувствует какую-то социальную ответственность. Наш ветеранский актив полностью поддержал акцию, и сегодня мы пришли сделать наш город немного чище". Ольга Корытко

Бойцы трудового отряда "Жасыл ел" уже второй месяц вносят свой вклад в благоустройство города.

Фото: gov.kz

Так, по словам ответственного группы Гончаровского Артура, численность бойцов отрядов из года в год увеличивается.

Следует подчеркнуть, что в стартовавшей с 6 апреля по поручению главы государства акции "Таза Казахстан" по области приняли участие 533 тыс. человек. Задействовано 6,4 тыс. единиц техники.

Проведены работы по очистке 204 парков и скверов, 323 историко-культурных памятников и 859 социальных объектов. Очищены 6,8 тыс. водных объектов, 26 фонтанов, 370 км арыков. С 82 тыс. дворовых территорий населенных пунктов вывезено 29 тыс. тонн мусора.

Фото: gov.kz

В населенных пунктах и лесном фонде области посажено более 53 тыс. саженцев.

Важно отметить, что подобные мероприятия могут стать в дальнейшем доброй традицией. Ведь главная и общая цель проведения таких акций – ежедневно воспитывать у молодежи экологическую культуру и бережное отношение к окружающей среде.