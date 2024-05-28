В Жамбылской области очищено 816,6 км каналов

С начала акции "Таза Қазақстан" в области очищено от мусора 816,6 километра каналов и арыков. В акции приняли участие волонтеры, молодежь, жители области.

На сегодняшний день в Таразе начаты работы по механической очистке каналов "Капал", "Ушбулак", "Карасу-1", "Карасу-2", "Торегельды". До конца текущего года дополнительно будет очищено около 300 километров каналов.

Фото: акимат Жамбылской области

Ранее глава региона проверил состояние каналов и арыков в областном центре и поставил перед руководством города конкретные задачи по их комплексной очистке.

Фото: акимат Жамбылской области

В настоящее время уже начаты работы по механической очистке шести каналов. Всего в этом году запланирована механическая очистка восьми каналов в Таразе.

Фото: акимат Жамбылской области

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"Трудно не заметить, что каналы в нашем городе стали чище. Эти работы возобновились в рамках акции "Таза Қазақстан". Набережная в микрорайоне Карасу где я живу, становится одной из достопримечательностей нашего города. Раньше здесь были одни заросли тростника, сегодня же эта территория стала живописной зоной, где посажены деревья и цветы. Теперь для нашей семьи стало традицией гулять тут по вечерам". Житель города Бакытжан Токболатов