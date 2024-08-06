Аким сельского округа в Атырауской области поплатился за самоуправство

Прокуратура Махамбетского района Атырауской области вернула государству имущество на сумму 38 млн тенге. Почему в этом деле фигурирует имя сельского акима, рассказали Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры.

После проведенного анализа установлено, что акимом Бейбарысского сельского округа передана в доверительное управление ТОО "Первомайский" понтонная насосная водяная станция без проведения тендера.

"Хозяйствующим субъектом понтонная станция продолжала эксплуатироваться в ущерб государству. Внесенным акиму района представлением об устранении нарушений законности указанное имущество возвращено государству". Пресс-служба прокуратуры Атырауской области

В результате акима округа и бухгалтера привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана озвучили результаты проверок в сфере Управления водными ресурсами. Всего по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и министерством, к дисциплинарной ответственности привлечены пять руководящих работников "Казводхоза", допустивших нарушения законодательства.