"Черный" рынок воды: пятерых руководителей "Казводхоза" привлекли к ответственности

В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана озвучили результаты проверок в сфере Управления водными ресурсами, сообщает Zakon.kz.

В министерстве рассказали о планах проводить внеплановые проверки филиалов "Казводхоза".

"Эта работа будет проводиться в рамках борьбы с нарушениями в Управлении водными ресурсами, "черным" рынком воды и коррупционными рисками в водной отрасли. Например, ранее в ходе аудита в Жамбылской области выявлено около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. Материалы проверки направлены в уполномоченные органы", – сообщают в ведомстве.

Всего по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и министерством, к дисциплинарной ответственности привлечены пять руководящих работников "Казводхоза", допустивших нарушения законодательства.



7 июня 2024 года сообщалось, что министерство ужесточит ответственность за "черный рынок" воды в Казахстане.

