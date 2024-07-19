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"Черный" рынок воды: пятерых руководителей "Казводхоза" привлекли к ответственности

вода нарушения, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 17:39 Фото: Zakon.kz
В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана озвучили результаты проверок в сфере Управления водными ресурсами, сообщает Zakon.kz.

В министерстве рассказали о планах проводить внеплановые проверки филиалов "Казводхоза".

"Эта работа будет проводиться в рамках борьбы с нарушениями в Управлении водными ресурсами, "черным" рынком воды и коррупционными рисками в водной отрасли. Например, ранее в ходе аудита в Жамбылской области выявлено около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. Материалы проверки направлены в уполномоченные органы", – сообщают в ведомстве.

Всего по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и министерством, к дисциплинарной ответственности привлечены пять руководящих работников "Казводхоза", допустивших нарушения законодательства.

7 июня 2024 года сообщалось, что министерство ужесточит ответственность за "черный рынок" воды в Казахстане.

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