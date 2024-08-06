"Снизит количество просроченных займов": эксперт о законе по вопросам минимизации рисков при кредитовании

Как заявил директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Омарханов, закон о минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков позволит снизить количество просроченных займов в микрофинансовых организациях, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ассоциация поддерживает меры Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по снижению закредитованности населения и защите прав заемщиков.

"Полагаем, что принятые в рамках закона меры будут способствовать более тщательной оценке платежеспособности заемщиков перед выдачей микрокредитов, снижению просроченных займов и усилению прав потребителей микрофинансовых услуг", – сказал Омарханов.

Эксперт отметил, что закон меняет подход к выдаче микрокредитов и тем самым усиливает скоринг-модели микрофинансовых организаций.

"Эти изменения ведут к более качественной оценке платежеспособности заемщиков, совершенствованию программного обеспечения микрофинансовых организаций для защиты от злоумышленников", – подчеркнул глава ассоциации.

Отметим, 19 июня 2024 года Глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".

Закон содержит значительные изменения, в том числе вводится запрет на предоставление потребительских кредитов при наличии просрочки свыше 90 дней, снижение годовой эффективной ставки вознаграждения, запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим, непогашенным потребительским кредитам (с 20 августа), запрет на выдачу кредитов физическим лицам без согласия их супругов (с 1 сентября) и др.