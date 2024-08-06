Надбавки учителям за классное руководство могут пересмотреть в Казахстане

Учителям школ, которые ведут классное руководство, могут повысить соответствующие надбавки. Об этом рассказал на пресс-конференции в правительстве 6 августа 2024 года министр просвещения РК Гани Бейсембаев, сообщил Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сейчас учителя за классное руководство получают всего 10 тыс. тенге. Они поинтересовались, планируется ли повысить размер этой надбавки.

"Я тоже согласен, что данная сумма требует пересмотра. В данном направлении мы сейчас ведем расчеты и будем продвигать (вопрос – Прим. ред.) по пересмотру надбавок за классное руководство нашим педагогам, классным руководителям, которые занимаются очень огромной работой", – сказал Гани Бейсембаев.

По его словам, еще рано говорить о каких суммах идет речь.

"Сейчас ведутся расчеты, поэтому рано говорить. Но хотим, чтобы это было достойная надбавка. Думаю, не меньше, чем в два раза", – резюмировал министр.

13 сентября 2023 года в Министерстве просвещения озвучили размеры надбавок к зарплате педагогов. Так, стало известно, что педагог-мастер получает 50%,педагог-исследователь – 40%,педагог-эксперт – 35%,педагог-модератор – 30%.