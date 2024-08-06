В парке "Бурабай" установили лимиты для рыбаков

В целях сохранения биоразнообразия ихтиофауны в водоемах Государственного национального природного парка "Бурабай" установлен лимит на продажу путевок (разрешений) на занятие любительским (спортивным) рыболовством, сообщает Zakon.kz.

В парке уточнили, что разрешения выдаются для любительской рыбалки на шести водоемах парка: озера Бурабай, Жукей, Катарколь, Малое Чабачье, Текеколь и озеро Щучье.

Бумажные путевки можно приобрести по адресу: Кокшетау, ул. Сулейменова, 33б, магазин "Сафари", 2-й этаж. Онлайн-разрешения можно приобрести на сайте национального парка "Бурабай".

Также на сайте размещается информация о доступном количестве путевок на выбранном водоеме.

"После достижения лимита на конкретный водоем продажа путевок на любительское рыболовство на этом водоеме будет прекращена до конца текущего полугодия". Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

Специалисты призывают всех рыболовов уважать установленный лимит и заранее планировать свои визиты.

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