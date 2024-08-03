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В парке "Бурабай" запечатлели птенца ястреба-перепелятника

В парке &quot;Бурабай&quot; запечатлели птенца ястреба-перепелятника, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 13:47 Фото: pxhere
В Государственном национальном природном парке (ГНПП) "Бурабай" мастеру леса удалось заснять молодого ястреба-перепелятника. Его обнаружили во время планового обхода, сообщает Zakon.kz.

Ержан Тулегенов уточнил, что птенец является выводком этого года, который только-только учится летать.

"Я шел с обходом по лесной тропе, когда услышал необычные звуки из ближайшего кустарника. Подойдя ближе, увидел птенца ястреба-перепелятника, который, как мне показалось, изучал окружающий мир с детским любопытством. Это было так удивительно – видеть, как молодой, еще не окрепший хищник показывает свою природную силу и грацию и начинает обретать свои охотничьи навыки".Ержан Тулегенов

Мастер леса подошел ближе, чтобы убедиться, что птенец цел и невредим, тогда послышались звуки взрослой птицы, которая наблюдала за своим малышом и издавала грозные предупредительные крики.

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) – это небольшой хищник, который встречается на территории Казахстана. Эта птица известна своим острым зрением и высокой маневренностью в полете, что позволяет ей успешно охотиться на мелких птиц и млекопитающих.

В Казахстане ястреб-перепелятник обитает в разнообразных ландшафтах, включая смешанные и хвойные леса, степи и даже городские парки. Эти птицы широко распространены по всей территории страны, предпочитая смешанные и хвойные леса. Основу их питания составляют мелкие птицы, такие как воробьи, синицы и дрозды, однако они могут охотиться и на мелких млекопитающих. Ястреб-перепелятник строит свои гнезда в густых лесных участках, выбирая высокие деревья для лучшего обзора окрестностей и защиты от хищников. Численность этих птиц может снижаться из-за утраты естественных мест обитания и других факторов.

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