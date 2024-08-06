Сколько будет стоить отдохнуть в нацпарке "Бурабай"
Фото: Нацпарк "Бурабай"
Управление делами президента подготовило приказ "Об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые государственным учреждением "Государственный национальный природный парк "Бурабай", сообщает Zakon.kz.
В частности, устанавливаются следующие тарифы:
- предоставление туристских троп, за одного человека – 980 тенге;
- предоставление мест для размещения, смотровых площадок, бивачных полян, палаточных лагерей, кемпингов, пляжей на один месяц (1 га) – 101 100 тенге;
- предоставление мест (земельных участков) для размещения гостиниц, туристских баз и объектов другого культурно-бытового назначения (по договорам о долгосрочном пользовании) на один месяц (1 га) – 101 100 тенге;
- предоставление мест по размещению трубопроводов, дорог (кроме дорог общего пользования) на особо охраняемой природной территории на один месяц (1 га) – 41 550 тенге;
- предоставление мест для размещения объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения на одни сутки (1 кв. м) – 150 тенге;
- предоставление мест по размещению линий электропередачи и связи на особо охраняемой природной территории на 1 сутки (1 кв. м) – 75 тенге.
Плата за въезд автомобильного транспорта (дифференцированный тариф):
в будние дни:
- мотоциклы, мопеды, квадроциклы – 0,2 МРП (738,4 тенге в 2084 году) за каждый день пребывания;
- легковые автомобили – 0,3 МРП (1107,6 тенге);
- микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1 МРП (3692 тенге);
- автобусы до 32 мест – 2 МРП (7384 тенге);
- автобусы свыше 32 мест – 3 МРП (11076 тенге);
в выходные и праздничные дни с 1 мая по 30 сентября:
- мотоциклы, мопеды, квадроциклы – 0,3 МРП за каждый день пребывания;
- легковые автомобили – 0,4 МРП (1476,8 тенге);
- микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1,5 МРП (5538 тенге);
- автобусы до 32 мест – 2,5 МРП (9230 тенге);
- автобусы свыше 32 мест – 3,5 МРП (12 922 тенге).
Другие услуги:
- предоставление мест в гостинице на одного человека на один месяц – 1500 тенге (1 кв. м);
- организация любительского (спортивного) рыболовства (удочкой в пять крючков) на одни сутки – 600 тенге (не более 5 кг);
- предоставление мест, находящихся в управлении ООПТ, для размещения палаточных лагерей на одни сутки – 1500 тенге с человека;
- предоставление стоянок для транспорта на 1 час – 150 тенге.
Также установлены тарифы на предоставление услуг транспорта из расчета на один час.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменятся тарифы на посещение нацпарков.
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