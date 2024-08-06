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Сколько будет стоить отдохнуть в нацпарке "Бурабай"

Сколько будет стоить отдохнуть в нацпарке &quot;Бурабай&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 12:57 Фото: Нацпарк "Бурабай"
Управление делами президента подготовило приказ "Об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые государственным учреждением "Государственный национальный природный парк "Бурабай", сообщает Zakon.kz.

В частности, устанавливаются следующие тарифы:

  • предоставление туристских троп, за одного человека – 980 тенге;
  • предоставление мест для размещения, смотровых площадок, бивачных полян, палаточных лагерей, кемпингов, пляжей на один месяц (1 га) – 101 100 тенге; 
  • предоставление мест (земельных участков) для размещения гостиниц, туристских баз и объектов другого культурно-бытового назначения (по договорам о долгосрочном пользовании) на один месяц (1 га) – 101 100 тенге;
  • предоставление мест по размещению трубопроводов, дорог (кроме дорог общего пользования) на особо охраняемой природной территории на один месяц (1 га) – 41 550 тенге;
  • предоставление мест для размещения объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения на одни сутки (1 кв. м) – 150 тенге;
  • предоставление мест по размещению линий электропередачи и связи на особо охраняемой природной территории на 1 сутки (1 кв. м) –  75 тенге.

Плата за въезд автомобильного транспорта (дифференцированный тариф):

в будние дни:

  • мотоциклы, мопеды, квадроциклы – 0,2 МРП (738,4 тенге в 2084 году) за каждый день пребывания;
  • легковые автомобили – 0,3 МРП (1107,6 тенге);
  • микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1 МРП (3692 тенге);
  • автобусы до 32 мест – 2 МРП (7384 тенге);
  • автобусы свыше 32 мест – 3 МРП (11076 тенге);

в выходные и праздничные дни с 1 мая по 30 сентября:

  • мотоциклы, мопеды, квадроциклы – 0,3 МРП за каждый день пребывания;
  • легковые автомобили – 0,4 МРП (1476,8 тенге);
  • микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1,5 МРП (5538 тенге);
  • автобусы до 32 мест – 2,5 МРП (9230 тенге);
  • автобусы свыше 32 мест – 3,5 МРП (12 922 тенге).

Другие услуги:

  • предоставление мест в гостинице на одного человека на один месяц – 1500 тенге (1 кв. м);
  • организация любительского (спортивного) рыболовства (удочкой в пять крючков) на одни сутки – 600 тенге (не более 5 кг);
  • предоставление мест, находящихся в управлении ООПТ, для размещения палаточных лагерей на одни сутки – 1500 тенге с человека;
  • предоставление стоянок для транспорта на 1 час – 150 тенге.

Также установлены тарифы на предоставление услуг транспорта из расчета на один час.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменятся тарифы на посещение нацпарков.

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