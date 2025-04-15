За что посетителям Бурабая может "прилететь" штраф в 390 тысяч
Так, специалисты перечислили озера, где разрешена рыбалка. К ним относятся: Боровое, Малое Чебачье, Катарколь и Текеколь.
Однако есть небольшое напоминание.
"В связи с началом сезона нереста рыб на водоемах нацпарка в целях сохранения биоразнообразия введен запрет на рыболовство на такие виды, как щука и судак – с 15 апреля по 15 мая; карп – с 20 мая по 20 июня".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"
Далее идет уточнение:
"Ограничения во время нереста вводятся для развития популяции, чтобы половозрелые особи могли спокойно дать потомство".
Стоит не забывать и об ответственности за нарушение правил рыболовства и несоблюдение запрета на рыбалку во время установленного периода.
Ст. 383 Административного кодекса предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 100 МРП (от 39 320 до 393 200 тенге), и даже возможно привлечение к уголовной ответственности с лишением свободы на срок до трех лет по ст. 335 УК РК ("Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений").
В заключительной части казахстанцев просят соблюдать правила безопасности на водоемах и не оставлять мусор.
7 апреля 2025 года мы рассказывали, что жительница Шымкента решила украсить свою жизнь цветами и ничего лучше не придумала, как собрать букет на поле в сельском округе Уялыжар Ордабасинского района в Туркестанской области. Только позже ее задержали стражи порядка. Ведь женщина выбрала краснокнижные тюльпаны.