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Общество

За что посетителям Бурабая может "прилететь" штраф в 390 тысяч

посетители, Бурабай, штраф, рыболовство, Боровое, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 12:13 Фото: pexels
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" выступила с заявлением, что на водоемах с 14 апреля 2025 года возобновляется реализация путевок на спортивно-любительское рыболовство. Но с ограничениями, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты перечислили озера, где разрешена рыбалка. К ним относятся: Боровое, Малое Чебачье, Катарколь и Текеколь.

Однако есть небольшое напоминание.

"В связи с началом сезона нереста рыб на водоемах нацпарка в целях сохранения биоразнообразия введен запрет на рыболовство на такие виды, как щука и судак – с 15 апреля по 15 мая; карп – с 20 мая по 20 июня".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

Далее идет уточнение:

"Ограничения во время нереста вводятся для развития популяции, чтобы половозрелые особи могли спокойно дать потомство".

Стоит не забывать и об ответственности за нарушение правил рыболовства и несоблюдение запрета на рыбалку во время установленного периода.

Ст. 383 Административного кодекса предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 100 МРП (от 39 320 до 393 200 тенге), и даже возможно привлечение к уголовной ответственности с лишением свободы на срок до трех лет по ст. 335 УК РК ("Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений").

В заключительной части казахстанцев просят соблюдать правила безопасности на водоемах и не оставлять мусор.

7 апреля 2025 года мы рассказывали, что жительница Шымкента решила украсить свою жизнь цветами и ничего лучше не придумала, как собрать букет на поле в сельском округе Уялыжар Ордабасинского района в Туркестанской области. Только позже ее задержали стражи порядка. Ведь женщина выбрала краснокнижные тюльпаны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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