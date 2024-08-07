Какой новой техникой вооружили армию Казахстана

Фото: otokarcentralasia

В Вооруженные силы Казахстана в 2024 году поступило более 500 единиц военной техники, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в первом полугодии 2024 года Министерство обороны активно развивало учебную и материальную базу Вооруженных сил. "Планируется поставка новых тренажеров и ремонт полигонного оборудования до конца года. Также проводится текущий и средний ремонт более 1,5 тыс. единиц военной техники", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что особое внимание уделяется модернизации техники. "В этом году в войска поступило более 500 единиц новой техники, включая бронированные колесные машины "Арлан" и COBRA II, комплексы тактических беспилотных систем SUNQAR и мини беспилотные системы EVOMax. Для Сил воздушной обороны ожидается поставка современных истребителей и зенитных ракетных комплексов", – сказано в распространенной информации. Также идет опытная эксплуатация беспилотного комплекса тяжелого класса ANKA и ожидается поставка первого военно-транспортного самолета большой грузоподъемности "А400М". 5 августа 2024 года стало известно, что в РК увеличат количество призывников. Читайте также 7,5 года колонии получил подросток за закладку наркотиков в Караганде В зоопарке Шымкента родился малыш пони Жара до +42, гроза, град: в Астане, Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение

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