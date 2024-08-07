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Какой новой техникой вооружили армию Казахстана

В Вооруженные силы Казахстана в 2024 году поступило более 500 единиц военной техники, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 09:14 Фото: otokarcentralasia
В Вооруженные силы Казахстана в 2024 году поступило более 500 единиц военной техники, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в первом полугодии 2024 года Министерство обороны активно развивало учебную и материальную базу Вооруженных сил.

"Планируется поставка новых тренажеров и ремонт полигонного оборудования до конца года. Также проводится текущий и средний ремонт более 1,5 тыс. единиц военной техники", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что особое внимание уделяется модернизации техники.

"В этом году в войска поступило более 500 единиц новой техники, включая бронированные колесные машины "Арлан" и COBRA II, комплексы тактических беспилотных систем SUNQAR и мини беспилотные системы EVOMax. Для Сил воздушной обороны ожидается поставка современных истребителей и зенитных ракетных комплексов", – сказано в распространенной информации.

Также идет опытная эксплуатация беспилотного комплекса тяжелого класса ANKA и ожидается поставка первого военно-транспортного самолета большой грузоподъемности "А400М".

5 августа 2024 года стало известно, что в РК увеличат количество призывников.

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Ирина Капитанова
МО РК Правительство РК 2024 год Военная техника
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