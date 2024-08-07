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Законодательство РК

В Алматы и Шымкенте провели задержания 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 13:50 Фото: pexels
В двух крупнейших городах Казахстана задержаны члены преступной группировки. Об этом 7 августа 2024 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

По словам главы управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандыка Алпыса, за последние два года пресечена деятельность более 140 таких группировок, к ответственности привлечены свыше 550 представителей криминалитета.

Также, по его словам, завершается активная фаза по ликвидации особо опасных преступных групп, в том числе принимавших участие в беспорядках во время "январских событий".

"К примеру, в августе 2024 года совместно с Комитетом национальной безопасности (КНБ) и Генеральной прокуратурой в Алматы и Шымкенте проведены одновременные задержания и обысковые мероприятия в отношении 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана"Куандык Алпыс

Полицейский уточнил, что, несмотря на то, что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе.


Алпыс добавил, что проведено 40 обысковых мероприятий, изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в том числе три пистолета Макарова, три пистолета системы Наган, автомат Калашникова и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

"Кроме того, совместно с Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД принимаются меры по недопущению дестабилизации оперативной обстановки и обеспечению надлежащего режима содержания в учреждениях, где находятся лидеры и активные участники указанной ОПГ. Работа в данном направлении продолжается".Куандык Алпыс

Летом 2024 года в Верховном суде рассказали, почему Дикого Армана судят второй год. Подробности можно прочитать здесь.

7  января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.

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