К теракту призывал заключенных осужденный на 24 года казахстанец

В тюрьме Жамбылской области выявили заключенного, который пропагандировал радикальную идеологию и призывал к акту терроризма, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК 8 августа 2024 года, сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области совместно с подразделениями специального назначения "Бүркіт" Нацгвардии выявили 34-летнего осужденного, пропагандировавшего терроризм среди заключенных.

"Он не только распространял радикальную идеологию, но и призывал к совершению акта терроризма. Задержанный уроженец Атырауской области, с 2013 года отбывал 24-х летний срок за убийство, незаконное хранение оружия и разбой", – сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также, сегодня, 8 августа в КНБ РК рассказали о задержании религиозных радикалов в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.