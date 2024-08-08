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Законодательство РК

К теракту призывал заключенных осужденный на 24 года казахстанец

Заключенный склонял к теракту других осужденных, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 10:36 Фото: Нацгвардия РК
В тюрьме Жамбылской области выявили заключенного, который пропагандировал радикальную идеологию и призывал к акту терроризма, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК 8 августа 2024 года, сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области совместно с подразделениями специального назначения "Бүркіт" Нацгвардии выявили 34-летнего осужденного, пропагандировавшего терроризм среди заключенных.

"Он не только распространял радикальную идеологию, но и призывал к совершению акта терроризма. Задержанный уроженец Атырауской области, с 2013 года отбывал 24-х летний срок за убийство, незаконное хранение оружия и разбой", – сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также, сегодня, 8 августа в КНБ РК рассказали о задержании религиозных радикалов в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.

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