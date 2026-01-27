Двое астанчан обменяли криптовалюту на 7 млрд тенге и лишились свободы

Казахстанцев осудили за незаконный обмен криптовалют. Но они не согласились с решением суда и обратились в Кассационный суд, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 27 января 2026 года информации пресс-службы Кассационных судов, в течение двух лет двое мужчин в престижном бизнес-центре в Астане держали полноценный офлайн-обменник криптовалюты.

"Клиенты находили их через сайты объявлений, операции проходили в офисе, где даже стоял специальный аппарат для пересчета денег. Они системно покупали и продавали криптовалюту, извлекая доход. Всего через их руки прошло более 7 миллиардов тенге. Перелом наступил, когда их деятельность попала в поле зрения правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, на территории Казахстана, кроме специальной зоны – Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), запрещен оборот необеспеченных цифровых активов без лицензии, к которым относились и те, что обменивали осужденные по делу. Их деятельность была не просто бизнесом – она была запрещенным видом предпринимательства.

Кассационный суд внимательно изучил аргументы сторон и установил, что:

никакой лицензии у фигурантов дела не было;

это была не "консультация" или "взаимопомощь", а систематическая предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере;

их схема создавала условия для обхода финансового контроля и вывода средств из страны, угрожая экономической безопасности.

Кассационная инстанция пришла к выводам, что Казахстан разрешает оборот цифровых активов, но только при наличии лицензии и на территории МФЦА. Попытка построить теневой криптобизнес в обход этих правил признается незаконным предпринимательством.

В результате судебные акты первой инстанции и апелляции по назначению виновным лишения свободы и конфискации преступного дохода оставлены в силе.

Какие сроки получили осужденные, не сообщается. По похожему делу в 2025 году казахстанцев осудили на сроки от 2,5 до 3,5 года с конфискацией имущества.