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День поля – 2024: в СКО обсудили вопросы уборочной кампании

День поля-2024: в СКО обсудили вопросы уборочной кампании, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 19:17 Фото: акимат СКО
В селе Шагалалы Аккайынского района на базе сельскохозяйственной опытной станции прошел День поля по проведению предстоящей уборочной кампании.

В мероприятии приняли участие аким СКО Гауез Нурмухамбетов, вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, акимы районов, члены научного сообщества, аграрного совета, руководители сельхозформирований области, представители госорганов финансовых институтов, поставщики в сфере сельского хозяйства.

День поля-2024: в СКО обсудили вопросы уборочной кампании, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 19:17

Фото: акимат СКО

Главой государства поставлена задача по увеличению объема валовой продукции в сельском хозяйстве в два раза в течение пяти лет. Для исполнения поручений в области проводится комплексная работа. Проведена диверсификация посевных площадей, увеличены площади масличных и социально значимых культур, таких как чечевица, гречиха и картофель.

День поля-2024: в СКО обсудили вопросы уборочной кампании, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 19:17

Фото: акимат СКО

В целях повышения уровня плодородия почв внесено 257 тыс. тонн минеральных удобрений, что больше по сравнению с прошлым годом. Также проводится работа по сортообновлению и приобретению сельхозтехники. В ходе Дня поля была организована выставка современной аграрной техники.

День поля-2024: в СКО обсудили вопросы уборочной кампании, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 19:17

Фото: акимат СКО

Государство оказывает необходимую помощь аграриям. В этом году в СКО на субсидирование сельского хозяйства направлено свыше 60 млрд тенге.

День поля-2024: в СКО обсудили вопросы уборочной кампании, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 19:17

Фото: акимат СКО

Кроме того, внедряются новейшие технологии и лучшие решения в аграрной науке. Участникам Дня поля были представлены селекционные питомники пшеницы, особенности сортов и сроки посевов. Усилиями ученых опытной станции получен новый сорт яровой мягкой пшеницы "Семеновна", которая адаптирована для выращивания в СКО.

Каждый сельскохозяйственный год имеет свои особенности, и в этой связи актуальными остаются вопросы применения научных разработок и рекомендаций ученых по проведению уборочной компании. В ходе пленарного заседания ученые и специалисты озвучили научные подходы по проведению уборочной страды в оптимальные сроки. Аграриям необходимо учитывать сложные погодные условия текущего года, требуется максимальная подготовка для уборки урожая в сжатые сроки и с минимальными потерями.

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